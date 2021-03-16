受惠於疫情影響，全球太陽光電今年將迎來安裝滯後潮，全球太陽光電新增安裝容量有望達到160GW以上、台灣2021年新增目標有望達到2GW，法人預期茂迪(6244)首季淡季不淡，全年產能呈現滿載狀況。

茂迪於去年下半年推出電池技術模組新產品TOPCon，封裝成M360系列模組，60片單晶電池模組輸出功率可達360瓦、模組轉換效率突破21％，全年產量有望達到30MW，以自家電廠與長期合作夥伴為主要供應對象，未來放量且市場接受後，預期對長期毛利上升有一定貢獻。

法人預測茂迪首季合併營收10.3億元，年增38.08%，淡季成長原因為2020年疫情影響台灣計畫安裝容量滯後潮，預估毛利率12.90%，營業利益0.4億元，稅後淨利0.4億元，稅後EPS 0.11元。

茂迪目前擁有電池片產能300MW、模組產能550MW，其中模組200MW 位於蘇州、350MW位於台灣，預計在今年上半年進行模組產線更新，提升模組尺寸至M6，進一步提升產品發電效率並與世界主流尺寸接軌。

(時報資訊)