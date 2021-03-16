電競及遠距商機持續發酵，曜越(3540)前2月合併營收為9.9億元，年成長44.28%，曜越宣布鋼影TOUGHRAM XG RGB系列DDR4記憶體16GB(8GB x 2)正式發售，隨著新產品陸續上市，曜越預估，第1季營運可望遠優於去年同期。

居家工作及遠距教學逐漸成為生活常態，且電競相關產品需求強勁，讓曜越第1季營運淡季不淡，雖然2月因農曆年長假，單月合併營收下滑至4.09億元，月減29.6%，但年成長31.78%，累計前2月合併營收為9.9億元，年成長44.28%，

為搶攻電競相關需求，曜越宣布鋼影TOUGHRAM XG RGB系列 DDR4記憶體16GB(8GB x 2)正式發售，曜越表示，此款記憶體使用嚴格篩選的顆粒以確保高效能及超頻穩定度，可與AMD跟IntelR DDR4主板相容；幾何造型的鋁合金散熱片不僅設計簡練俐落，同時能大幅提升整體散熱效果；作為曜越TOUGHRAM系列記憶體中的高階產品，鋼影TOUGHRAM XG RGB擁有16顆可編程LED燈，搭配X造型的導光條可控8個燈區，讓玩家能隨意組合自己喜愛的絢爛色彩。其搭載TOUGHRAM軟體，可自由切換超過25種預設燈效；亦可使用曜越強大的燈光編輯軟體炫光創客NeonMaker來編輯燈效時間軸，或連動TT RGB Plus生態系產品，綻放專屬的炫彩視界。鋼影TOUGHRAM XG RGB系列記憶體亦支援具5V插座的主板，讓玩家能用主板燈光控制軟體直接調整燈效。

此外，曜越也宣布鋼影TOUGHRAM RGB DDR4新色記憶體-尊爵金與競速紅3,600MHz 16GB (8GB x2)正式發售；曜越希望提供熱愛RGB的玩家豐富的選擇，在打造專屬系統的同時也能享有鋼影TOUGHRAM XG RGB和TOUGHRAM RGB系列記憶體的優異效能。

曜越表示，電競相關訂單狀況不錯，第1季有機會遠優於去年同期。

(時報資訊)