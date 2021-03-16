克里夫蘭印地安人隊今（16）日在春訓熱身賽出戰奧克蘭運動家隊，印隊的台灣球員張育成以替補身分上場，結果1打數被三振，打擊率略降至2成78，守備也發生首次失誤並造成丟分，表現不理想。

張育成是在6局上接替先發三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez），並在對方攻佔滿壘時發生失誤，丟掉1分，運動家隊以2比1逆轉超前，這半局打完則以3比1領先。幸好印隊在6局下攻下4分逆轉，使這次失誤的不利影響消失，終場印地安人以7比3勝運動家。

至於張育成則在7局下首次上場打擊，結果被三振出局。守備方面，7局上、8局上則各有1次守備機會，分別是內野飛球接殺與傳一壘刺殺打者，未再出現失誤。

總計張育成已在春訓熱身賽出賽8場，18打數擊出5支安打，有3支全壘打、6分打點，打擊率2成78，有機會爭取開季登上大聯盟，擔任內野工具人角色。至於另一位效力波士頓紅襪隊的台灣球員林子偉，今天則未在熱身賽上場。

(中時 )