30歲大馬女星林明禎擁有甜美臉蛋與22吋小蠻腰，前凸後翹的超犯規身材，讓她被外界封為「真人版娜美」，日前她為職籃聯盟P. LEAGUE+進行開場表演，引發現場瘋狂，事後她也在IG曬出扭動纖腰的影片，大放粉絲福利，讓網友忍不住直呼，「這片怎麼那麼久，看了3小時」。

林明禎14日到新竹體育館開場，獻唱情歌《T.O.U》，更擔任一日Muse Girls應援，她以紫色短版上衣和牛仔熱褲登場，露出一截零贅肉小蠻腰，在現場勁歌熱舞，讓現場氣氛來到最高點，不少粉絲都衝著林明禎進場看球賽，可見她的超高人氣。

為了感謝粉絲支持，事後林明禎在IG曬出一段的影片，在鏡頭前興奮地扭腰擺臀，僅短短一秒鐘的畫面卻讓粉絲陷入暴動，紛紛留言，「腰好幼」、「這到底有什麼好看的，不就2個小時的影片嗎」、「莫名的可愛」、「真的是女神級的」、「明禎好可愛啊」。

林明禎也在內文寫道，「昨天有特別來為我打氣的你／妳，好暖」，事實上，攻城獅為了配合白色情人節，還用心推出「獅戀無罪」主題活動，規劃一系列行程，還和網紅黑男合作，實境拍攝《街頭邱比特》配對節目，讓粉絲能夠和球星共進早餐、參與見面會。

(中時新聞網)