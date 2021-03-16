2條板模的鐵柱竟從天而降！1名網友的家人開車經過某工地時，竟有2條鐵柱從8樓處落下，擋風玻璃當場被刺穿、裂成蜘蛛網狀，所幸當下因為車速不快，鐵柱砸穿玻璃後沒有傷到人，但車主已嚇得不輕；許多網友則說，「根本就是絕命終結站」、「應該工人接料過程沒拿好，通常工地會負起全責」。

1名網友在臉書「爆發1公社」發文表示，她的家人昨日開車在路上，竟有2根不銹鋼鐵柱從8樓高的工地掉下，當場「直插」進車子的擋風玻璃，玻璃直接碎裂成蜘蛛網狀，1根鐵柱就硬生生插在玻璃裡，還好車內的家人平安，只是受到蠻大的驚嚇。

2條板模的鐵條竟從天而降！1名網友的家人開車經過某工地時，竟有2條鐵條從8樓處落下，擋風玻璃當場被刺穿、裂成蜘蛛網狀。（圖／翻攝自臉書「爆發1公社」）

該網友表示，該鐵柱疑似是板模的架子，幸好當下家人是慢慢開車，因此沒有造成慘劇，「只是想告訴大家開車要小心喔！遇到工地還是繞遠一點好！」許多網友則留言說，「絕命終結站，人平安無事就好」、「太離譜了還好沒事，記得收驚一下」、「旁邊都沒有任何防護措施或警告標，.太離譜了吧」、「那是固定板模的工具，應該是接料的過程沒拿好掉下來」、「這屬工安意外，掉工具很嚴重的」。

據《工安事故處理調查管理辦法》，工安事故發生後，事故單位或發現人需以電話或口頭通報現場主管，對方視需要進行職災通報或通報更高階主管；事故發生後，車主應該先照相存證，並通知警察單位到現場協助處理，保留相關文件在雙方和解過程中提出，以保障損害能得到充分的補償。

(中時新聞網)