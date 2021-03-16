警員追至中和區中正、板南路口時朝該車左保險桿開1槍，車輛仍衝撞警用機車逃離現場。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局許姓、鄭姓警員15日晚間11時許，在中和區興南路、信義街口攔查一輛可疑車輛，車輛拒檢倒車逃離，警員追至中和區中正、板南路口時朝該車左保險桿開1槍，車輛仍衝撞警用機車逃離現場，警方研判駕駛人為46歲呂姓男子，正擴大追緝中。

據悉，該輛衝撞警方車輛為租賃車，所幸衝撞警用機車時無人受傷。中和警分局表示，員警開槍行為符合警械使用條例第4條第1項第5款規定，已針對呂嫌及該涉案車輛，以車追人，針對相關路口擴大調閱，儘速將犯嫌查緝到案，依法究辦。

(中時 )