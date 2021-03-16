新北市中和警分局許姓、鄭姓警員15日晚間11時許，在中和區興南路、信義街口攔查一輛可疑車輛，車輛拒檢倒車逃離，警員追至中和區中正、板南路口時朝該車左保險桿開1槍，車輛仍衝撞警用機車逃離現場，警方研判駕駛人為46歲呂姓男子，正擴大追緝中。
據悉，該輛衝撞警方車輛為租賃車，所幸衝撞警用機車時無人受傷。中和警分局表示，員警開槍行為符合警械使用條例第4條第1項第5款規定，已針對呂嫌及該涉案車輛，以車追人，針對相關路口擴大調閱，儘速將犯嫌查緝到案，依法究辦。
(中時 )
新北市中和警分局許姓、鄭姓警員15日晚間11時許，在中和區興南路、信義街口攔查一輛可疑車輛，車輛拒檢倒車逃離，警員追至中和區中正、板南路口時朝該車左保險桿開1槍，車輛仍衝撞警用機車逃離現場，警方研判駕駛人為46歲呂姓男子，正擴大追緝中。
據悉，該輛衝撞警方車輛為租賃車，所幸衝撞警用機車時無人受傷。中和警分局表示，員警開槍行為符合警械使用條例第4條第1項第5款規定，已針對呂嫌及該涉案車輛，以車追人，針對相關路口擴大調閱，儘速將犯嫌查緝到案，依法究辦。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。