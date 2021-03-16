謝承均和陳珮騏近來在八點檔《天之驕女》飾演夫妻，精湛演技讓人氣再度攀升，近來兩人拍攝泡湯戲時，更拍下濕身合照PO上網，讓所有網友先睹為快，眼見兩人互動如情侶般親蜜，讓所有人直呼閃瞎了。

雖然戲裡玩弄心機、爾虞我詐， 不過我們還是玩水玩得很開心😁😁😁 祝福大家天天都是情人節♥♥♥ 陳珮騏打氣團 #天之驕女 #織田健司 #織田雪 由謝承均Angus Hsieh 發佈於 2021年3月14日 星期日

謝承均在臉書PO出與陳珮騏泡湯戲合照，只見他用浴巾包住下半身，露出鍛鍊以久的上半身，只見精實的手臂加上顯眼的六塊肌，讓許多女性網友眼睛大吃冰淇淋，接著只見他側躺在浴池中，把頭靠在陳珮騏腰間，右手則是輕放在她大腿上，而陳珮騏則是露出上半身雪白肌膚，並擺出搞怪表情，對此謝承均寫道：「雖然戲裡玩弄心機、爾虞我詐，不過我們還是玩水玩得很開心，祝福大家天天都是情人節」。

隨後，陳珮騏則是在臉書上附上兩人泡湯照，只見她面對鏡頭擺出嬌羞笑容，接著開玩笑寫下：「抱歉！昨天白色情人節沒來得及向大家問好～因為我忙著帶仔哥上摩鐵玩水惹」，眼見兩人親密合拍「偽情侶照」，也讓眾網友敲碗希望兩人能夠早日在一起。

抱歉！昨天白色情人節沒來得及向大家問好～ 因為我忙著帶仔哥上摩鐵玩水惹🤣 #嘸正經😑🤣 謝承均Angus Hsieh #天之嬌女 由陳珮騏打氣團發佈於 2021年3月15日 星期一

兩人親密濕身照曝光後，網友們也紛紛留言：「期待與仔仔的摩鐵對戲」、「好期待播出，原來老闆昨天是忙著跟仔哥泡溫泉玩水呀」、「白色情人節快樂⋯哥是一臉快樂得不得了」、「今天中午還要來看重撥……！好看 你們倆真登對又可愛」、「我看你們的八點檔長大，怎麼在你們身上沒有看到歲月的痕跡，保養也太好」。

(中時新聞網)