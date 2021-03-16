周一歐洲股市收平，金融與礦業類股領跌，但博奕公司Flutter Entertainment上漲，以及對經濟強勁反彈的憧憬帶來支撐。

周一泛歐STOXX 600指數收平，為423.08點，仍接近2020年創下的歷史高點。

旅遊休閒、汽車與食品飲料股表現強勁。基本資源股與能源股均下挫約1.5%，金融股跌1%。

Flutter股價大漲6.8%，在英國富時100指數中漲幅領先。該公司表示正在考慮讓旗下美國博奕網站FanDuel的少量股權上市。

跨國食品公司達能（Danone）上漲2.9%。迫於來自股東日益升高的壓力，該公司董事會罷黜了董事長兼執行長Emmanuel Faber。

泛歐STOXX 600指數目前距離去年創下的歷史高點僅差2.6%，但通膨升溫可能迫使各國央行限縮寬鬆貨幣政策的擔憂，使近來市場陷入震盪。

公債殖利率走高對科技股等高估值的成長股帶來壓力，但也帶動了如銀行、能源與汽車等經濟解封受惠股走高。

此外，中國的經濟持續復甦，數據顯示今年1至2月其製造業與零售業大幅增長，並優於市場預期。

現在投資人將密切關注美國聯準會即將召開的貨幣政策會議，以尋找其政策方向。

在個股方面，獲德銀一開始即給予「買進」評級，在米蘭上市的汽車製造商Stellantis股價上漲2.1%。

獲數家券商調升股票評級，德國二手車零售商Auto1上漲0.8%。該公司一個月前IPO，籌集了18.3億歐元

瑞士藥廠羅氏（Roche）宣布將以18億美元收購美國分子診斷試劑製造商GenMark Diagnostics，股價收漲2.15%。

在主要市場方面，英國富時100指數收跌0.17%，德國DAX指數收跌0.28%，法國CAC 40指數收跌0.18%，義大利富時MIB指數收漲0.11%，西班牙IBEX 35指數收跌0.11%。

(時報資訊)