美股消息面：

1.紐約聯儲銀行3月製造業指數升至17.4，超乎市場預期。

2.美元已連三個交易日升值，美元指數為91.809點，漲0.146美元或0.16%。上周，美元指數曾升至2020年11月以來最高匯價92.51位置。匯銀人士也提醒，除美國聯準會外，英國央行與日本央行本周都要舉行利率相關會議，故全球匯率行情可能也會受到影響。

3.美公債殖利率回檔，紐約金價漲至兩周新高。紐約4月期金收漲9.4美元或0.6%，每盎斯為1729.2美元，是2日以來收最高價位。同時，也是5個交易日中，4個日線收紅。

4.美原油需求前景遭質疑，故國際油價疲弱。紐約4月期油收跌22美分或0.3%，每桶為65.39美元。紐約5月期油收跌20美分，每桶為65.44美元。至於倫敦布蘭特期油收跌34美分或0.5%，每桶為68.88美元。

5.比特幣現為$53,747.64美元附近，下跌9.75%，失守$55,000美元關卡。

(時報資訊)