美股道瓊、標普500指數創新高，台股加權指數16日開在16,253.93點，台積電（2330）開在610元，表現平平，但被動元件族群包括國巨（2327）、華新科（2492）、凱美（2375）等股價紛紛上揚，資金由傳產股輪動到電子股，盤面上亮點不斷。

受到市場盼望經濟走出疫情陰霾、美國振興支票即將發放的激勵，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙創下歷史收盤新高，科技、半導體類股也同步反彈。

道瓊工業平均指數3月15日上漲0.53％（174.82點）、收32,953.46點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲1.05％（139.84點）、收13,459.71點。費城半導體指數上漲2.26％（66.96點）、收3,032.05點。

第一金投顧指出，後續宜觀察外資買超力道及美股電子股可否同步轉強，指數上檔16,500點附近壓力較大，下檔15,600點附近則具備一定支撐，預期短期將維持高檔震盪。

由於各公司年報將於3月底前陸續公告，建議投資上，選擇財報數字好、評價低、且展望正向的個股來操作，近期資金開始重返電子類股，可持續觀察費半指數表現。

本周美國聯準會即將迎來利率決策會議，第一金投顧預期，台股盤勢仍免不了震盪，追高風險還是要留意。

(工商 )