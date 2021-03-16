18歲張姓高中生本月7日因無照駕駛賓士，在深夜撞上23歲彭姓女騎士；女騎士經送醫急救9天，因腦部重創與多種器官衰竭，昨晚（15日）深夜11時54分宣告不治。彭女親友事後曾怒控張男避不出面，而張男昨日已在母親陪同下出面，張母更鞠躬道歉，並發出3頁聲明重申沒有逃避，將會負責到底。

警方指出，張男當時駕駛賓士車沿忠明路往中清路方向行駛，行經大潤發大賣場前路口，遇到彭女騎乘機車，穿越路口欲左轉往中清路方向，雙方因撞擊力大，彭女遭撞飛倒地不起。網友昨天也起底張男的身分，其父是某醫美診所院長，該診所臉書稍早已經關閉，Google評論也在一夜間從2顆星降為1.5顆星。

女騎士經送醫經急救9天，因腦部重創與多種器官衰竭，昨晚（15日）宣告不治。（圖／中時資料照）

彭女的閏密事發後發文寫道，彭女當時昏迷指數3，「用手電筒照射瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂就算救回來了，也有極大的可能變成植物人，為什麼妳會遇到這種事，妳是那麼的善良，那麼的善解人意，永遠都笑嘻嘻的你就像太陽一樣，為什麼是好？」

閨蜜表示肇事者的父母在事發後整整過了1周才出面，出面後僅擔心會有人找兒子麻煩，「憑什麼？你的垃圾兒子是命，我們的Ｏ就不是嗎？」不過肇事男子事後澄清，一切都有照正常程序負責、作筆錄，對家屬與親友沒有不理不睬，將會負責賠償與日後和解一事，絕不會逃避。

張母昨天也鞠躬道歉，並發出整整3頁的聲明透露，兒子目前正在接受醫院治療評估，而自己並未不顧傷者狀況，只關心自己小孩，7日清晨5時接到警方通知後便立即出門要做筆錄，但出門前警方又告知不用去，要再等候通知。直至11日警方開出事故單，才於12日取得傷者大姊的聯絡電話，也進一步取得聯繫。

(中時新聞網)