永康警分局配合勞工局前進轄區工地實施工地高架作業酒測抽查及宣導。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

近來台南工安事件頻傳，鑒於許多建築工地的工人習慣在工作時，飲用含酒精提神飲料，永康警分局配合勞工局前進轄區工地實施工地高架作業酒測抽查及宣導，呼籲一旦勞工被測出有酒精反應，酒醉或有酒醉之虞者，最重可罰雇主3至30萬元罰款。

永康警分局指出，此次抽查作業是市府勞工局職安健康處，為維護勞工安全將對於工程中營建工地，實施酒測措施，依據職安法及高架作業勞工保護措施標準規定，高架作業勞工一旦被測出有酒精反應，酒醉或有酒醉之虞者，最重可罰雇主3至30萬元罰款，此次檢測沒人出現酒精反應。

永康分局也提醒勞工朋友不只工作喝酒危險，酒駕也很危險，分局長呂世明表示，工地的勞工朋友，工作時喝酒，對身體健康危害大，工作結束安全返家更值得重視，營造業工作辛苦，更應該好好保養身體健康。

永康分局為杜絕若干民眾有僥倖酒駕的惡習，除了繼續加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等交通安全宣導工作，不分平日、假日，警方均會在所轄易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，以保障民眾的交通安全，防制酒駕事故的發生。

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(中時 )