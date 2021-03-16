女星白家綺本月7日平安生下第四胎女兒「朵拉」，晉升四寶媽，坐月子期間，她開心的分享哺乳照，表示這胎奶量足夠，哺乳過程十分順利，星友小禎看到照片，不禁稱讚：「好漂亮的畫面」。

白家綺15日透過社群平台分別PO出兩張親餵照，只見她將衣服解扣到胸下，以側臥的方式讓女兒吸母奶，呈現溫馨又感動的畫面。白家綺欣慰的表示，「這胎母奶哺餵很順利，產量充足，小朵拉每天都好滿足」並自嘲自己每天都很潦草，所以很久沒有拍照，不過從照片中來看，白家綺儘管素顏，膚質還是白皙透亮，狀態非常好。

溫馨的照片PO上網後，同為母親的小禎看出神，直呼：「好漂亮的畫面」王樂妍也說：「好滿足」還有眾多粉絲接力盛讚：「幸福的小朵拉」、「這媽媽拍得也太漂亮」、「喝ㄋㄟㄋㄟ 妳也能那麼性感」、「母性的光輝是最美的」讓白家綺的身邊充滿愛及正能量。

白家綺和吳東諺2018年結婚，婚姻看似甜蜜，其實也面臨過危機，吳東諺說兩人的關係是女強男弱，不管名氣、收入，還是資歷都有落差，白家綺之前覺得老公就是要聽她的，家由她主導，吳東諺曾經覺得自己好像不管怎麼盡力都達不到老婆的要求，所以一度感覺無法再跟她走下去」，萌生出離婚的念頭，礙於有孩子無法開口，好在藉由宗教的力量，夫妻倆才化解困境，吳東諺笑稱彷彿換回一個全新的老婆。

(中時新聞網)