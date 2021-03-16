台南警方昨（15日）晚間9時許接獲報案，指有女子在安平四草大橋疑似想跳橋，豈料該女子一見員警到場，竟拔腿狂奔衝到橋邊，企圖往下跳，現場情況一度緊張。幸好經過安撫，女子最終被勸下帶回派出所，警方也查出該女子為軍人身份，立即通知軍方與家屬。

台南警方昨晚21時29分接獲110通報，有女子企圖在四草大橋跳橋輕生，安平派出所警員陳耿俊、廖珊儀、劉玉台馬上趕往四草大橋查看，但沒看到人，回撥通報台，接報人員表示電話中有超商背景聲，3名員警立即巡視附近超商，但也沒找到人。

再度返回四草大橋時，一名計程車駕駛向員警招手，表示該女子（28歲）在計程車上，當員警要前往確認時，該女子竟開門迅速衝向橋邊，企圖往下跳，幸好員警及時攔阻並安撫情緒，並將女子至派出所內安置。

員警得知該女子為軍人身份，立即通知家屬及軍方到場，初步了解女子因感情因素而有尋短念頭，幸好及時攔阻，沒讓憾事發生。

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