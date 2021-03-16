美國記者羅金（Josh Rogin）近日在新書中，披露美國前總統川普2016年底和蔡英文總統通電話的牽線內幕，除爆料該通電話其實也促使白宮後續安排川普與大陸國家主席習近平熱線，還透露川普對台態度轉冷，甚至曾表示，「如果中國侵台，美國什麼都做不了。」對此，網友直呼，「毒豬白吞了」。

去年美國總統大選，民進黨政府被藍營與不少政壇人士批評押寶川普連任，當時並曾稱台灣與美國關係是斷交40幾年來，最好的一刻。豈料，選舉結果出爐，拜登勝選。

不過，民進黨的美夢似乎也該醒了。美國「野獸日報」（The Daily Beast）摘錄羅金新書《天下大亂》（Chaos Under Heaven，暫譯）部分篇章，其中提到，對於和蔡英文通話被美媒痛罵「愚蠢」，甚至砲轟是「40年來最大錯誤」，川普大發脾氣，態度也馬上轉趨保守，並於2017年與習近平通話，更承諾「未來不再接台灣領導人的電話」。

羅金指出，川普和習近平通話，顯示他接受了習近平的要點：和台灣的熱線是錯誤的，而且不會再發生。川普甚至曾私下透露，「台灣和中國的距離就像只有2英尺，我們位在8,000英里之外，如果他們入侵，我們什麼都做不了。」

此事在PTT論壇引發熱議，網友表示，難道這就是我們後來都要去吃萊豬的原因？「吃了，有用嗎？是那個豬頭的奇異幻想？」且台灣在美國疫情嚴重的時候還送口罩，結果我們連疫苗都買不到，「讓人非常不爽」，這也是最殘酷的現實，「民進黨所有的嘴砲應該是被雷劈了」。

萊豬來台民眾怎麼看 街訪民調8成這樣說

(中時新聞網)