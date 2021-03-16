周一倫敦LME基本金屬多收揚，其中銅價上漲0.4%，盤中一度觸及9,199.50美元，為3月3日以來最高，因有數據顯示最大金屬消費國中國工業增加強於預期，而期鋁價格亦跳漲攀升2%，此前內蒙古包頭市宣布了減少耗能的措施。

據研究機構表示，積極的數據顯示出中國經濟出現V型復甦，其中1-2月規模以上工業增加值同比增加35.1%，高於預期，顯示全球第二大經濟體在第一季急劇反彈，不過，表析師表示，在美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)等多國央行本周召開會議之前，投資者仍持謹慎態度，加上美元連三漲，令以美元計價的大宗商品承壓。

最新(3/15)報價，期銅漲59.5美元，報每公噸9144.5美元；期鋅漲54.5美元，報每公噸2858.5美元；期錫跌290美元，報每公噸25310美元，期鎳漲201美元，報每公噸16214美元；期鋁漲47美元，報每公噸2218美元；期鉛上漲1美元，報每公噸1963.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)