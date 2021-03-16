周一隔夜市場美股主要指數期貨小幅回落，此前在一般交易時段，受惠於對經濟重啟的樂觀氣氛，道瓊指數與標普500指數再創歷史新高。

目前道瓊指數期貨小跌57點，標普500指數期貨跌0.15%，那斯達克100指數期貨跌0.11%。

稍早前在一般交易時段，道瓊指數收漲0.53%，為32,953.46點，盤中與收盤均創下歷史新高，今年以來該指數已21次改寫盤中高點、14次創下收盤新高。

此外，道瓊指數連漲第7個交易日，創下去年8月以來維持最長的升勢。

標普500指數周一收漲0.64%，為連續第5個交易日收高，亦同創盤中與收盤新高，為今年來第16次改寫盤中高點、第13次創下收盤新高。

周一那斯達克指數表現相對強勁，終場收漲1.05%，收復了部分近來的失土。

隨著新冠肺炎疫苖持續擴大接種，大型科技股與航空等經濟解封股聯袂帶領美股主要指數上揚。

LPL Financial策略師表示，新冠肺炎疫苖接種將讓我們更接近一個完全重啟的經濟，而這可能是評估2021年經濟成長前景最重要的因素。我們預期利率對市場的威脅將逐漸消退。

周二營造地產公司Lennar與資安公司CrowdStrike等企業將發布財報。此外，美國2月零售銷售數據與全國住房建築商協會（National Association of Home Builders）的建商信心指數將發布。

美國聯準會周二召開為期兩天的政策會議，聯準會主席鮑威爾將在周三會後發表聲明，並召開記者會說明。

(時報資訊)