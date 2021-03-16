佳世達(2352)公開收購聚碩(6112)股權期間即將於3月18日下午3:30屆滿截止，佳世達提醒聚碩股東把握最後三日，採取臨櫃申請、電話申請及電子網路申請應賣三種方式之一參與應賣。佳世達日前已公告公開收購條件成就，預計屆滿日後第5個營業日(3月25日)以內辦理交割及收購對價支付事宜。

佳世達以每股現金新台幣45元公開收購聚碩股權，預定之最高收購數量為38,000,000股，約聚碩已發行普通股股份總數之20.2%。

聚碩為台灣系統整合及應用服務領導者，是佳世達持股35%的合併子公司。此次公開收購之目的，除可增加佳世達的投資收益之外，將可加速雙方整合，以發揮更大綜效。結合原本的硬體優勢，提供更齊全的軟硬整合服務，並藉由聚碩之通路拓展新客戶，協助其發展為全方位的解決方案供應商。

佳世達2月合併營收新台幣146億元，較去年同期成長33%，創下歷年同期新高，1至2月累計合併營收321億元，也年增3成以上。雖然第1季是傳統淡季，但去年受疫情影響基期較低，現有事業在後疫情新常態下，較去年均成長，再加上轉投資事業形成聯合艦隊，新夥伴明泰（3380)、仲琦(2419)、國韶、矽瑪(3511)發揮綜效，都是成長主因。

(時報資訊)