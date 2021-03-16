美擬增稅計畫，周一歐美原油期貨續弱；據了解，美國總統拜登(Joe Biden)繼1.9兆美元紓困案通過後，為提高聯邦稅收，並對基礎建設支出籌資，正計畫推出增稅政策，預計將對企業、高收入者及燃料進行增稅。分析師指出，拜登政府盼透過發展基礎建設讓民眾就業、讓企業復工，但由於大部分資金都將來自稅收，故在此之前，恐將先抑制了石油需求。

此外，歐洲部分國家再次傳出新冠疫情肆虐的消息，包含法國、德國及義大利；其中法國單日確診數突破2.6萬人次，義大利亦突破2.1萬人次，除了將實施新一輪封鎖措施至4月初以外，也引發了市場對能源需求的疑慮；其中美國原油跌幅0.3%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.22美元，報每桶65.39美元；4月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.95美元；4月RBOB汽油跌0.05美元，報每加侖2.10美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.34美元，報每桶68.88美元。(商品行情網)

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