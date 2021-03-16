一名17歲少女與學長阿華（化名）逛夜市，之後跟著學長回到他租屋處。兩人先是親吻，少女見阿華有意與自己發生性行為，3度問學長不是有女友了嗎，並拒絕與他發生關係，仍遭硬上得逞。阿華辯稱學妹是自願和自己發生關係，只是拒絕口交，但台北地院審理認為阿華確實觸犯強制性交罪，判處他3年6月徒刑。可上訴。

根據判決書，2017年5月，少女和阿華先去逛夜市，之後回到對方租屋處，晚間10時許兩人先親吻，少女表示，因當時以為阿華單身，因此沒有拒絕；但親吻當下，她詢問「你之前那個女朋友呢」，阿華回答「在原本的地方」，少女因此接連表示「這樣不好吧、女朋友知道嗎」、「不要這樣子，你已經有女朋友了」，並用手抗拒。

不過阿華沒有停止動作，甚至要求少女為自己口交，少女先以手摀著嘴巴，手遭抓住後，再將臉別開拒絕。但阿華沒有停止動作，還用礦泉水當潤滑劑，硬上得逞。

阿華辯稱學妹沒有拒絕發生性行為，以為她只是不願意口交而已，而且若學妹是被強迫的，又怎會在他租屋處睡到隔天中午，才將他搖醒表示要離開。

不過台北地院審理兩人事後對話以及證人證詞，不採信阿華說法，認定其強制性交得逞；審酌雙方和解，阿華賠償學妹20萬元，但他卻始終否認有犯行，犯後態度難認良好，因此判刑3年6月。全案可上訴。

(中時新聞網)