駐芝加哥辦事處預定23至24日舉辦「中西部台美商業論壇」線上研討會,邀集40多名產官學界人士從高科技及農產品領域切入,探討如何強化台美供應鏈合作與開拓商機。

駐芝加哥辦事處新聞稿表示,這是美國總統拜登2月24日簽署行政命令,推動強化美國與理念相近夥伴的供應鏈合作後,首場結合產官學界討論台美供應鏈合作的線上研討會,深具指標意義。

屆時將與會並致開幕詞的駐美代表蕭美琴說,這場線上研討會彰顯台灣短時間內就以具體行動回應拜登強化供應鏈合作的倡議,並將台灣與美國國務院舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」政策目標積極落實到州級地方層面。

蕭美琴說,台灣為美國第9大貿易夥伴、第8大農產品出口市場,雙方企業原本就有廣闊合作空間。隨著全球供應鏈重組,台灣將在美國高科技業供應鏈中扮演更關鍵的角色。

蕭美琴說:「我們將持續與包括美國在內的理念相近夥伴合作,營造具有開放性、民主價值及可持續性的國際經貿生態,共同維護我們所珍惜的民主體制與自由理念。」

「中西部台美商業論壇」(Taiwan - U.S. Business Forum in the Midwest)預定芝加哥時間23日上午9時(台北時間晚間10時)展開,首場研討主題為「全球高科技供應鏈重組與台美商業合作的契機」;24日同時間第2場研討主題為「農產品與食品合作」。

駐芝加哥辦事處與芝加哥世界商業協會、美台商業協會、台灣美國商會等單位合作,邀請台積電、鴻海、建大輪胎、遠東集團等台灣企業高層及芝加哥大學、普度大學等美方學者專家參與討論,和美國國會議員、中西部各州主管經貿事務的官員交流。

駐芝加哥辦事處長姜森說,美國中西部是全美製造業心臟,也是美國農產品重鎮,芝加哥則是中西部最大國際性都會、全美第3大城,希望透過這次線上研討會強化台美企業供應鏈合作,尤其運用芝加哥作為聯繫中西部商業合作的樞紐,建立產官學合作的研討平台。

姜森說,這項平台將為台美企業供應鏈合作提供發展策略,讓拜登的倡議能在中西部地方層面展現成果。

(中央社)