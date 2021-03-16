作家吳淡如近年常透過臉書分享生活近況，去年她開設Podcast節目，被酸民嗆：「過氣老藝人」，她當時高EQ表示過氣其實是好事，可以說想說的話，「不用討好世上所有賢愚」。最近她分享女兒小熊爬樹照片，竟又引來網友亂罵「女版草包」，吳淡如這回不忍了，直言：「我沒有生氣，我只是會告你」。

吳淡如11年前升格當媽，早產剖腹生下女兒小熊，她常分享自身近況，也常PO出女兒近照曬家庭生活點滴，近日她曬出女兒爬樹照片，原本她沒注意網友留言內容，經人提醒才發現有人竟酸：「說妳是女版草包是剛好而已」、「丟臉，穿著裙子爬樹跟猴子沒兩樣」。

因愛女被亂罵，吳淡如揚言提告。（圖／中時資料照片）

見此，吳淡如的丈夫罕見留言回應：「我是小熊爸。就是我帶小熊去山上朋友的私宅庭院跟小朋友們比誰爬樹快，在旁拍下他們歡笑瞬間。如果小孩的歡笑刺激到您脆弱敏感的心靈，那是您自己的問題，用惡言毒語來攻詆我的小孩，不會顯出您『異於常人』的見解比較高明。最後，我的女兒我自己會教，真的不勞您費心。」

吳淡如老公留言。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

而吳淡如也表示：「說真的，網路上並不是所有的人都是人。你已經侮辱到我的小孩，我覺得為了端正社會風氣，我決定要控告你」，「有人罵我我可以忍受，我只會當它是瘋子。你罵一個孩子我不能忍受。我想天底下任何一個母親都不會忍受你這麼齷齪的言語！」並強調：「一個母親在必須憤怒的時候還是應該挺身而出。不然路上任何精神失控的野狗誰都可以來咬你的孩子！請你等著！我通常很溫和，不過也不能軟土深掘，我學法律，跟總統同一個科系（不管你喜不喜歡他)，請記住我不是在跟你打辯論賽，我為了家人在告你！」

吳淡如最後說，透過朋友查到，這兩位對她發表不當言論的網友「基本上不是朋友就是同一個人」，其他粉絲也力挺：「支持您對這樣的人提告！有些人不會欣賞他人生活，只有滿嘴的酸味，該給他們教訓！」、「小熊爸保護小熊不公開學校是對的，這世上真的有很多惡意的人，支持提告」、「不知道他們到這歲數去開偵查庭的時候會不會也是跟檢察官說我被盜帳號了，噗」、「支持提告讓他知道言論自由的定義」。

(中時新聞網)