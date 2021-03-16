在過去的幾周中，「迷因（Meme）股票狂熱」已經消散。但是，這可能並不標誌著「 Reddit股票」的終結。早在今年1月，在Reddit的WallStreetBets（WSB）板上，散戶投資者所喜愛的這類股票主要集中在Gametop等嚴重做空的股票上。

但是，隨著時間的發展，越來越多雞蛋水餃股出現在榜單上。在Reddit炒作的刺激下，這些低價股票在短短幾天內都有大筆進出。且與公司基本面背道而馳的是，這些股票許多都飆漲到毫無意義的價格。

未來的價格走勢可能尚無定論，但是這七支Reddit股票的交易價格低，在WSB社區中仍然很受歡迎，分別是：

1.Allied Esports Entertainment (NASDAQ:AESE)

電子競技場館運營商，昨收2.79美元，今年以來漲幅已超過50%。

2.Genius Brands International (NASDAQ:GNUS)

兒童娛樂業，昨收2.31美元，股價曾從1美元漲至11.73美元。

3.Ideanomics (NASDAQ:IDEX)

電動車投資公司，昨收3.25美元，股價曾從1美元漲逾5美元。

4.Naked Brand Group (NASDAQ:NAKD)

服裝零售商，昨收0.99美元，今年內股價曾從20美分漲至3.4美元。

5.Sundial Growers (NASDAQ:SNDL)

加拿大合法大麻生產商，昨收1.62美元，搭著大麻在美國可能合法化的話題，股價在2月初的幾個交易日就漲了4倍。

6.Trivago (NASDAQ:TRVG)

旅行搜尋、比價網站，昨收5.18美元，今年以來漲幅近兩倍。

7.Zomedica (NYSE:ZOM)

犬貓用疾病檢驗平台供應商，昨收2.49美元，它在1月初從23美分漲至每股1美元以上。然後，又從2月開始，從每股約1美元升至每股近3美元。

(中時新聞網)