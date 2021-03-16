大陸女星趙薇當年因演活《還珠格格》古靈精怪的小燕子，讓她風靡全亞洲及全球華人社區，趙薇從此星運大開，晉升一線大咖，趙薇雖然貴為天后，不過她其實相當親民，趙薇昨（15日）就難得曬一系列出遊照，她放送氣質網美照的同時，趙微也大方PO自己低頭嗑泡麵照。

趙薇昨難得曬出自己一系列出遊照，並發文：「紅塵滾滾、瘋瘋癲癲」，45歲趙薇頂氣質丸子頭、身穿波西米亞風格罩衫，雖然穿搭休閒，但仍藏不住她一身星味，照片中，趙薇一下凝視遠方、又低頭沒看鏡頭，美照意境十足。

趙薇曬網美照。（圖／取材自趙薇微博）

同時，趙薇也玩開了，她俏皮地在樹下擺手勢拍照，戴墨鏡、口罩的趙薇看起來相當逗趣，趙薇還幽默說自己：「畢生絕學已經展示」，趙薇還大方PO自己低頭嗑泡麵照，疑似頂著素顏的趙薇卸下女星光環、張嘴大口吸泡麵。

趙薇大方PO自己低頭嗑泡麵照。（圖／取材自趙薇微博）

趙薇難得曬私照，引發網一片熱議「美薇終於在微博發美照了」、「美到爆炸」、「我薇吃泡麵都那麼美」、「趙薇多發美圖」，就有人留言虧趙薇「今天喝多了嗎？知道發美照了」，還釣出趙薇回：「少說兩句」，而有網友就說：「姐姐好想你～你想我們嗎」，趙薇則寫下《相思》：「紅豆生南國，春來發幾枝」，女神發言相當逗趣，粉絲還驚呼：「美照盡情向我砸來」，讓趙薇直呼：「攢好久了呢」。

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(中時新聞網)