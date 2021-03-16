結婚須考量雙方經濟能力，但若太過現實恐傷了感情。一名女網友嫌棄男友的月薪僅6萬元，並表示月收入不到10萬元，她真的「沒有勇氣結婚！」婚禮蜜月、婚後生活、養兒教育和照顧年邁父母，處處都要用到錢，若收入沒10萬真得無法負荷。貼文引發網友熱議，不少人認同原PO的觀點，但也表示婚姻的現實不該由男生獨自一人來扛。

一名女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文分享，「你30歲收入才6萬多，你收入沒10萬我真的沒勇氣結婚！」並表示，周遭朋友中男生收入沒10萬的都有經濟問題，夫妻間常會為錢吵架，而這些朋友也常訴苦說「若重來一次絕對不會結婚生子」。

女網友指出，反觀那些高收入的朋友很少有夫妻吵架的情況，而收入低的老公都會為了錢，為了提高自己的零用錢和老婆吵架。她問過好幾個朋友得知，平均婚禮要花掉80幾萬，這還不包括聘金與蜜月約20幾萬的費用，「但你存款才110萬，結個婚就沒錢了，存款這麼少我真的會怕。」

女網友也說，婚禮不能隨便辦一辦，不然會被人笑，而她也不可能只去公證，她直言，她不是要求要有多好的婚禮與蜜月，但水準應該要有中等以上，蜜月至少要去歐洲玩個14天，上述這些通通都要花到錢。

女網友透露，婚後得買房子，每個月的房貸大約要3至4.5萬元；而大人的生活開銷、保險費及車子的開銷，平均下來每月大概要2.6到3萬元；養小孩要有中等的生活水平，至少要讀雙語幼兒園，以後讀資優班、學才藝和補習，婚後若只生一個，每月養兒開銷也要2萬左右，因為她不可能讓小孩過著有吃就好的「貧窮生活」。

女網友表示，如果決定只生一個小孩，還得要存自己的養老金及緊急預備金，每個月少說也要存個2萬元。所有的費用加起來，每個月就要10萬元，而男友的薪水沒有10萬根本無法打平，意味著結婚之後就要被錢追著跑，讓她大呼「我怎麼敢結婚？」

女網友崩潰的說，未來還需負擔年邁父母的醫療、養老費用，問過親戚得知，每個月請外勞的開銷，加上醫療費用，一個老人至少要花五萬元，而且不能有意外發生，否則開刀就是幾十萬的支出，未來若遇到這樣的事情，錢要從哪裡來？「我喜歡跟你在一起，但結婚要面對現實，你希望結婚，但我一想到現實面我怕啊。」

貼文引起網友討論，許多人認同結婚不是喜歡就好，還需要考量現實面的問題，生小孩教育費、全家保險費、未來生活開銷等，零零總總加起來一個月沒10萬真的會很吃力，不過現實不應該只有男方一個人承擔，如果加上女方的薪水有破十萬元，應該就沒有問題的，因此「你自己的能力有多少呢？」

(中時新聞網)