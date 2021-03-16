1.台積電(2330)：三大法人昨聯手賣超3169張，去年Q4配息2.5元明日將除息，盤初開低後一度翻紅。
2.倉佑(1568)：2月營收年增30.58%，昨獲外資轉買超147張，今早股價漲逾3%。
3.高林(2906)：2月營收年增28.89%，外資連兩日賣超，惟今早噴量跳空漲停，飛過月線。
4.辣椒(4946)：獲外資連7日買超，今早一度衝上45.7元、漲幅逾6%。
5.達方(8163)：殖利率逾5%，今年營運看旺，早盤上揚近2%。
6.柏文(8462)：去年每股賺5.67元，擬超額派利6.36元，股價力漲逾5%。
7.華航(2610)：獲內資青睞，航空股後疫之喜，晨盤爆量上漲逾3.5%。
8.燦坤(2430)：去年獲利創4年新高，今年營運續看好，高殖息續發威，早盤漲近7%。
9.麗臺(2465)：傳印度準備禁虛幣，比特幣拉回，股價亦從高點修正，下滑近6%。
10.威盛(2388)：與UCC商業糾紛和解、付1.62億元，晨盤樂漲，衝上51.9元漲停。
11.敦泰(3545)：面板驅動IC漲價效益發酵，早盤再衝漲停，連3日刷新波段高價。
12.天鈺(4961)：漲價題材力抗列入注意股困境，股價續奔漲停價，維持9%以上漲幅。
13.南帝(2108)：醫療、原物料雙題材，晨盤緩步上升漲逾4.5%。
14.耀登(3138)：引進全台首批O-RAN全測項設備，激勵晨盤亮燈漲停，重登月線與五日線。
15.中光電(5371)：擬配息4元，今帶量鎖漲停，衝上逾2年高價。
16.力山(1515)：產線滿載，飛輪訂單旺到年底，早盤彈升2.5%，寫半年高價。
17.大銀微系統(4576)：訂單湧，Q1不淡，早盤放量拉升7%，衝上170元高檔區。
18.祺驊(1593)：買盤給力，連兩日挾量攻頂，飛越月線關卡。
19.今國光(6209)：近日獲外資偏多操作，連兩日帶量上攻5%，重返40元。
20.東科-KY(5225)：出售大陸兩廠，處分利益估逾1股本，開盤跳空漲停。
21.凱美(2375)：三大法人全買超， 股價V型反彈回到140元，拉高半根漲停板。
22.奇力新(2456)：訂單排到Q2底、上半年營收看增，股價逐漸脫離底部，上漲3%突破短均。
23.鮮活果汁-KY(1256)：業績績優生，高檔休息後多方攻勢再起，早盤再創高，突破450元。
24.達欣工(2535)：去年每股盈餘3.74元，較去年的2.26元大幅成長，多方慶功登漲停。
25.中信金(2891)：外資昨日大幅買超逾2.6萬張，股價再創高，將叩關22元。
26.中租-KY(5871)：買盤不退、外資加持，高檔震盪後，今早以195元創高。
(時報資訊)
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