美國聯邦眾議員哈蘭（Deb Haaland）今天獲確認為內政部長，成為第一位領導內閣部會的美洲原住民，她將在總統拜登對抗氣候變遷計畫扮演重要角色。

哈蘭贏得南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）與蘇利文（Dan Sullivan）以及緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）等共和黨人支持後，聯邦參議院今天以51對40票通過這位新墨西哥州民主黨人的提名案。

哈蘭2018年進入國會，是頭兩位當選為國會議員的原住民女性之一。數週來，原住民族與環保團體不斷遊說支持哈蘭的任命案，共和黨人上月卻在2天的聽證會上質問她對油管示威案的參與、她對「綠色新政」（Green New Deal）氣候計畫以及拜登政府暫停聯邦鑽油租賃的支持。

哈蘭將負責監督規範聯邦與部落土地使用的政策，這些土地面積達5億英畝，占全國的1/5。

新墨西哥州民主黨籍聯邦參議員魯詹（Ben Ray Lujan）表示，哈蘭獲任命對年輕原住民傳遞一個訊號，「哈蘭就是一句老話的體現：只要我能看見希望，我就能成功。」

(中央社)