桃園市觀塘工業區中油第三天然氣接收站案與藻礁生態再起爭議，立委鄭運鵬今天PO出照片，指國民黨動員到大潭現地勘查藻礁，聲稱要保護藻礁，一大群人竟直接踩在礁岸上，讓他直呼「無法理解」。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書po出2013年擔任民進黨主席的蔡英文總統，當時踩在藻礁上的相片，且大酸「連軟膠鞋都怕，那你蓋什麼三接？」

鄭照新在臉書po照及發文，酸說「呼叫踩在藻礁上的蔡總統，鄭運鵬委員在譴責你嗎？」並嗆民進黨「連軟膠鞋都怕，那你蓋什麼三接？」

不少網友留言說「綠腦思維真的不一樣，只許州官放火 不許百姓點燈，更何況藍軍還特別穿上軟膠鞋了，鄭大立委又為全民做了什麼功績-為反而反而已？」「蔡英文踩的是台灣價值不是藻礁國民黨踩的是藻礁？繼續雙標呀 ....」「普天之下莫非王臣，率土之濱莫非王土的概念」、「因為他們本來就是不要了」、「雙標黨」、「用3Q哥的邏輯，國民黨站的是假藻礁，民進黨踩的是真藻礁，哪個比較嚴重」、「蔡英文被打臉好腫啊~蔡腫統」、「綠綠可以別人不行的概念」。

(中時 )