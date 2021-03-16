統一獅和樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今晚在台南棒球場交手，這是兩隊在職棒32年首度對戰，樂天桃猿更是本季首戰。這場比賽上演土洋對決，地主獅隊派出洋投猛威爾先發，樂天則由本土王牌「姐姐」王溢正扛下重任，也成為12年來首位在球隊開幕戰先發的猿隊本土投手。

王溢正去年戰績10勝6敗、自責分率5.42，對上獅隊則是4勝3敗、對戰自責分率5.18，他在台南球場表現相當不錯，戰績是優異的3勝1敗，自責分率也只有3.66。今年王溢正在官辦熱身賽登板一場，對手就是獅隊，當時投4局被敲8支安打，失8分，其中5分為自責分，還有5次四死球，表現不理想。

去年王溢正對上統一獅頗具壓制力，對戰被打擊率2成50；對右打者2成44、對左打者2成62。面對陳鏞基時必須特別當心，去年被「阿基師」敲出2發全壘打，被打擊率高達4成21。

至於獅隊先發洋投猛威爾去年表現相當優異，戰績4勝3敗、自責分率2.93；對樂天表現也相當平穩，戰績1勝1敗、自責分率4.60；他在今年開幕戰有曾登板，對戰中信兄弟，當時投1局投出1次保送，沒有失分。

去年球季猛威爾對樂天展現壓制力，對戰被打擊率只有1成93；其中對右打者1成74；對左打者2成06，曾被林立轟出全壘打。

(中時 )