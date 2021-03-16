不少民眾習慣將發票存在載具中。台中一名網友分享，日前到手搖飲店買了百香果綠茶，並告知店員將發票「存在裡面」，孰料回家後卻看見發票漂浮在飲料杯裡，令他看傻了眼，不少網友也笑瘋「真的存在裡面了」。
原PO日前於臉書地方社團《大里人聊天室》表示，他到手搖飲店點了一杯百香果綠茶微糖微冰，並告知店員「發票存裡面」，店員則回應「好的，發票幫您存裡面了」。不料他返家後，卻發現飲料杯中竟然被加料，仔細一看發現原本應放入電子載具的發票，竟被店員誤解放進飲料中，令他哭笑不得「店員你累了嗎？」
貼文曝光後，引發上千網友朝聖，紛紛留言「他沒騙你，真的幫你存裡面」、「太不可思議，真的存在裡面」、「這....誇張了吧」、「好噁心，這能喝嗎？」、「百香果條碼綠」、「根本重新定義載具」、「價值1000萬的飲料」；也有不少人懷疑真實性，「這....是博君一笑，還是真有其事啊！」
有網友表示，若此事真的屬實，「這失誤也太離譜了」，建議原PO應該向購買店家反應，並請對方重新製作一杯當作賠償，該店也要加強員工衛生訓練，這次是發票，難保下次不會是其他小生物，做餐飲業本就該謹慎再謹慎。對於網友的疑問，原PO並未再做回應。
文章來源：臉書 - 大里人聊天室
(中時新聞網)
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