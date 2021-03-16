豐原醫院復健大樓中庭疑有人抽菸釀禍，濃煙從木棧板冒出，灌入復健大樓內，引發虛驚。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

豐原醫院復健大樓中庭疑有人抽菸釀禍，濃煙從木棧板冒出，灌入復健大樓內，引發虛驚。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

豐原醫院護理師巡檢，幸即時通報阻絕木棧板下方煙源，未釀成明火。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

衛福部豐原醫院復健大樓16日凌晨3時許飄散濃煙，保全循煙味找到中庭木棧板下方疑為煙源處，立即使用滅火器撲滅，由於戶外空間，並未觸動院內火災警報器，也未啟動疏散機制，住院病患及陪病家屬不受影響。院方表示復健大樓戶外中庭為管制區，全天候皆不開放，將調閱監視器追查事發原因。

院方說明，凌晨3：16分接獲護理師通報復健大樓有煙味逸散情形，當值護理師立即前往巡檢。經巡檢該大樓頂樓至1樓後，發現在1樓戶外中庭有冒煙狀況，立即通報保全、總機及工務組員前往現場。

院方表示，因冒煙位置為中庭木棧板下方，經保全橇開木棧板後發現為疑似煙源處，即以滅火器撲滅，為慎重起見輔以消防栓拉水帶再次灑水確保無火源。因發生地點為戶外且未引發火勢，故未啟動疏散住院病患及陪病家屬。

院方強調，本院對於消防安全極為重視，每年進行消防定期檢查申報並由消防隊確認合格，建築物公共安全檢查申報亦都合格，各護理人員也都進行自衛消防編組認真辦理演習，此次能迅速撲滅煙源，表示平時訓練有素能主動通報且與保全及值班人員配合得當。

(中時 )