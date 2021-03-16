衛福部豐原醫院復健大樓16日凌晨3時許飄散濃煙，保全循煙味找到中庭木棧板下方疑為煙源處，立即使用滅火器撲滅，由於戶外空間，並未觸動院內火災警報器，也未啟動疏散機制，住院病患及陪病家屬不受影響。院方表示復健大樓戶外中庭為管制區，全天候皆不開放，將調閱監視器追查事發原因。
院方說明，凌晨3：16分接獲護理師通報復健大樓有煙味逸散情形，當值護理師立即前往巡檢。經巡檢該大樓頂樓至1樓後，發現在1樓戶外中庭有冒煙狀況，立即通報保全、總機及工務組員前往現場。
院方表示，因冒煙位置為中庭木棧板下方，經保全橇開木棧板後發現為疑似煙源處，即以滅火器撲滅，為慎重起見輔以消防栓拉水帶再次灑水確保無火源。因發生地點為戶外且未引發火勢，故未啟動疏散住院病患及陪病家屬。
院方強調，本院對於消防安全極為重視，每年進行消防定期檢查申報並由消防隊確認合格，建築物公共安全檢查申報亦都合格，各護理人員也都進行自衛消防編組認真辦理演習，此次能迅速撲滅煙源，表示平時訓練有素能主動通報且與保全及值班人員配合得當。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。