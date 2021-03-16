桂盟國際（5306）去年每股大賺12元、獲利年增五成，每股配發現金股利7.2元，獲利與股息同創歷史新高！桂盟在去年獲利攀峰支撐下，今日開盤股價應聲上漲逾2％、來到204元，創3月以來最高價。

桂盟集團2020年合併營收61.3億元，年增17％，稅後淨利15.1億元，年增50％。桂盟在全球自行車市場需求提升，去年第二季起產能利用率開始上揚，帶動全年毛利率達46％、營益率達32％、淨利率達25％，三率三升同步創下歷史新高。

桂盟表示，以目前全球自行車市場所需，估計在庫存補充與市場需求增加下，未來幾個季度自行車銷售熱度不減，目前桂盟各工廠產能利用率仍維持高檔外，去年底已部署增加10％產能，以因應未來整體自行車市場增長。

此外，隨著電動輔助自行車（e-bike）熱潮興起，各品牌紛紛推出多款e-bike來對應市場需求，桂盟順應此風潮，早已推出電動自行車專用鏈條，去年電動自行車專用鏈出貨量年增達20％，今年也將規劃增加更多產能，以因應電動自行車的需求。

(工商 )