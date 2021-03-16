感測器及流量計大廠桓達科技去年營收雖受疫情影響而下滑，獲利卻不減反增，EPS攀升至5.49元創次高，董事會決議每股配發現金股利4.0元及盈餘轉增資配股0.5元，總計配發現金股及股票股利4.5元，配股配息率81.97％。

桓達產品涵蓋零組件、製程自動化感測器及流量計，應用在液體量測、粉體量測及空氣式控制器等，也推出高精度液物位感測器等產品，可用在食品飲料、船舶、石化、水資源管理、醫藥、化工、潤滑油機等領域，客戶遍及石化、鋼鐵、水泥及化工等行業。桓達去年合併營收10.06億元，年減約9％，營業毛利5.86億元，營業利益2.58億餘元，稅前淨利2.96億餘元，本期淨利近2.3億元，EPS從2020年5.11元攀升至5.49元，改寫歷史次高。

桓達主管指出，桓達去年營收雖然下滑，獲利卻增加的主因是反映原材料成本上漲，調漲報價至少一成，部分產品漲幅一成多，銷售組合調整，去年銷售泰半是毛利率較高的產品，承接台北自來水事業處及卜蜂雲林新廠等專案，利潤較好，加上費用也因無法出國出差而下降所致，毛利率高達58％，改寫歷史新高。

桓達2月合併營收0.52億元、年減26.39％；前2月合併營收近1.4億元、年成長7.88％。桓達主管指出，2月適逢農曆過年，工作天數減少，原材料供應商放比較長的春節假期，造成部分零組件供貨不及，2月來不及出貨遞延至3月交貨，部分遞延至4月出貨，3月出貨有機會超越去年同期。

(工商 )