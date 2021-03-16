麥當勞調整早餐菜單！包括早餐「大方烤土司系列」、「超值全餐」主餐「黃金起司豬排堡」，以及McCafe的特選重黑咖啡、特濃白咖啡、宇治抹茶鮮奶茶、宇治抹茶咖啡鮮奶茶與阿薩姆咖啡鮮奶茶和蘋果，均將銷售至3月31日或售完為止，而去年以期間限定姿態推出、一上市就擁有超高人氣的質感早餐「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」，3月31日起則強勢再現。

麥當勞焙果以美國進口春麥做為原料，麵團則採用螺旋工法，並採「水浴法」增加Q彈口感；搭配優質洗選蛋與無鹽奶油拌炒而成的鬆軟滑嫩炒蛋，入口伴隨淡淡奶油香；同時採用台灣在地、果肉肥美的鮮切牛番茄，「培根番茄嫩蛋焙果堡」則精選以櫸木煙燻而成的台灣本產培根，豐盛且多層次的現烤手作焙果堡系列，標榜以質感美味開啟美好的一天。

麥當勞每年都會視銷售狀況調整商品，並視季節推陳出新提供消費者不同體驗，3月31日起部份產品調整，McCafe蜂蜜特調系列推新品，質感系早餐焙果堡新上市。蜂蜜奶茶（冰）：單點65元、蜂蜜那堤（冰/熱）單點90元。早餐焙果堡系列中，培根番茄嫩蛋焙果堡單點79元、起司番茄嫩蛋焙果堡單點69元。

(工商 )