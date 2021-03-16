漢堡控視為「優惠神卡」的麥當勞「甜心卡」2021年式樣亮相，設計師以麥當勞的「薯條經典紅」及「McCafe暖心黃」主調設計，並自明（17）日起限量開賣，消費者一卡在手，全年365天皆可享麥當勞經典產品「買A送B」優惠。

全新發售的麥當勞「2021甜心卡」，除例如網友最愛的「買大薯可送小薯」等經典的點心與飲品持續入列，更新增超人氣的McCafe「蜂蜜特調」產品，選擇更多元、優惠更有感，麥當勞提醒巷仔內的消費者千萬別錯過一年一度、限量發售的甜心卡。

台灣麥當勞自2007起每年推出買A送B的「甜心卡」，至今已邁入第15年，消費者只要於麥當勞餐廳出示「甜心卡」，即可享買A區產品送B區產品的優惠；且一卡在手，即可不限次數，暢行使用至2022年3月31日！甜心卡每張優惠價僅39元，最快用一次就可回本，也因此被譽為麥當勞粉絲的「必備神卡」。

麥當勞17日起限量開賣的2021甜心卡，還有一隱藏亮點：A區除新增「蜂蜜紅茶（冰）」，還搶先曝光即將在3月31日上市的「蜂蜜奶茶（冰）」。McCafe自去年夏天推出「蜂蜜紅茶」與「蜂蜜檸檬冰沙」兩款蜂蜜特調冷飲，深受顧客好評；自2021年3月31日起，將延續「蜂」潮，再次攜手在地優質品牌「蜜蜂工坊」，推出新品「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜那堤（冰/熱）」。加入黃金比例龍眼荔枝蜜的「蜂蜜奶茶（冰）」，結合100％真蜂蜜的天然香氣與奶香，帶來滿滿幸福感；「蜂蜜那堤（冰/熱）」則以現點現磨的100％阿拉比卡咖啡搭配香醇牛奶，再融合蜂蜜的自然純甜，帶來多層次豐富的味蕾享受。

除了新推出兩款100％真蜂蜜特調飲品，麥當勞為回饋喜愛蜂蜜特調的顧客，也特別將McCafe「蜂蜜紅茶（冰）」及「蜂蜜奶茶（冰）」加入「2021甜心卡」A區，歡迎消費者使用甜心卡，以超值優惠品嚐100％真蜂蜜的甜美滋味。

(工商 )