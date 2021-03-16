全球多國都已邁入5G時代，台灣也在2020年搭上列車，全台5大電信5G服務全都已開台。而當前對5G使用者最有感的莫過於5G下載速度明顯比4G更快。不過到底哪一款手機在5G網路下的表現最好，來看看權威測速機構Opensingal公布的最新報告！

Opensignal近日公佈了美國智慧型手機速度測試報告，透過在2020年11月22日至2021年2月26日收集到的相關資料，有以下幾點發現：

一、5G網速對比4G網速：蘋果奪下冠軍

Opensignal以全美市占前五大品牌的手機來測試5G與4G網路下的下載速度，結果蘋果奪下冠軍，5G網速是4G網速的2.3倍，其次則是LG（1.7倍）、三星（1.6倍），OnePlus以及Google排最後，5G網速僅是4G網速的1.4倍。

會得出此結果Ian Fogg指出，乃是因為4G iPhone使用的是英特爾（Inetl）的Modem，而5G iPhone則改用了高通的解決方案，因此5G速度的增幅明顯。

全美5大手機品牌5G與4G網速的提升倍數。（摘自Opensignal官網）

二、全美網速最快手機Top 25：三星取得壓倒式優勢

在25款網路速度最快的5G手機中，三星最新的Galaxy S21 5G奪下冠軍，而25款手機中，三星品牌手機就佔據15款，比例高達60%，令人難以忽視。而榜單中還有4款特別的手機入榜，分別是三款可折疊螢幕手機（三星Galaxy Z Flip 5G、三星Galaxy Z Fold 2 5G、Motorola Razr 5G）以及一款雙螢幕手機LG Wing 5G入榜。另外值得注意的是，全美5G網路速度最快的Top 25手機中，iPhone 12系列都沒有入圍。

分析師指出，雖然「可變形」（foldable）手機的天線設計更加複雜，但「可折疊」智慧手機在蜂窩網路速度方面與傳統5G智慧手機設計具有競爭優勢。此外，分析師點出iPhone 12系列在網速對比項目中未能擠入榜單，很可能是在RF天線設計上還需更多著墨努力，因為iPhone 12系列僅是蘋果推出的第一代5G手機，而三星Galaxy S21系列已經是三星推出的第三代5G手機，在RF天線的設計上，三星跟其他Android手機廠可能領先蘋果，因此蘋果可能需要一些額外的工作來強化RF天線的設計。

全美5G手機網速Top 25。（摘自Opensignal官網）

三、5G iPad可期 因iPhone 12網速對比4G iPad提升明顯

以iOS設備來看，iPhone 12 Pro系列的網速對比4G iPad Pro的網速提升36%，讓人對於蘋果即將推出支援5G的iPad Pro感到更為期待，因為在網速上的提升相當明顯。

5G iPhone對比4G iPad Pro網速。（摘自Opensignal官網）

最後值得一提是，測試的手機產品僅有在美國販售的部分款式，無法完全代表美國市場的現況，也並非當前智慧型手機整體市場的情況。另外網路測速也很可能受到不少其他因素影響，不能完全以此結果來判斷一款5G手機的整體表現。

(科技)