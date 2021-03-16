周一美股四大指數齊揚，日韓股市今日小漲。台股開高4.6點，為16253.93點，大型權值股大立光(3008)、台積電(2330)表現疲軟，壓縮指數上漲幅度，IC設計族群擔綱盤面主流，個股表現強弱分明，台股開盤震盪走高後一度曾越過16300關卡，但隨即陷入狹盤整理。分析師指出，台股上檔賣壓沉重，想要突破需要多方量能增加的配合，目前期指空單達3萬口，外資後續動向需要密切留意，台積電明日除息2.5元，如何表現也成為市場關注的焦點，台股難脫震盪走勢，不妨考慮具高殖利率、董監改選題材的個股進行布局。

盤面上，台積電明日除息2.5元，不過棄息賣壓出現，今日開低後雖一度翻紅，隨即又壓低整理；IC設計族群為盤面上的強勢焦點，個股紛紛展開比價，包括笙泉、聯傑、九暘等，至少有5檔拉至漲停；聯傑(3094)2月營收年增逾5成，攻智慧零售業績添動能，盤中買單拉抬，鎖在漲停34.75元；光學概念股的中光電(5371)每股擬配4元現金股利，殖利率8%左右，鎖在漲停54元，帶動揚明光、亞光、今國光等紛紛揚升；被動元件報價漲不停，國巨(2327)連續2日獲外資買超，盤中漲幅在1.5%以上；華新科(2492)近期將調漲MLCC報價3~4成，盤中漲幅在1.5%以上；華航(2610)本週五融券要強制回補，目前還有7276張，股價漲幅逾3.5%。

分析師表示，從基本面觀察，2月台灣出口年增率連續8個月成長、台灣採購經理人指數也連續8個月擴張，再加上人力雇用數量以及新增訂單不斷增高，可以看出製造業成長動能穩健，近期台股基本動能強勁，長期來看還是有往上攀高的空間。但，短線來看，多空轉折仍在月線，勿過度追高，可靜待拉回月線量縮止穩再逢低布局。

(時報資訊)