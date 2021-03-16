女星譚松韻因在《後宮甄嬛傳》中飾演「淳貴人」一角而走紅，之後又接到邀約出演《最好的我們》、《以家人之名》等夯劇，人氣逐漸上升，而近來新作品正熱播中的她，人紅是非多，在網上瘋傳她不但隱瞞結婚一事，甚至傳她是已經結婚又離婚的狀態，而事情引發熱議後，譚松韻親上火線，親自回應了。

譚松韻自《後宮甄嬛傳》後，知名度整個打開，戲約不斷，且再也不用演配角，近期她更挑戰網路劇，跟男神鍾漢良合作《錦心似玉》，飾演女主角「羅十一娘」，與鍾漢良在戲中「先婚後愛」，不料劇情正走到兩人感情漸入佳境

譚松韻親自po文回應瞞婚「結了又離了」傳聞。(翻攝自譚松韻微博)

的現在，譚松韻竟被傳現實生活中早走過婚姻這一遭。大陸論壇上有網友用英文暗示「tsy結了婚，又離婚了」，眾人瘋猜這到底是誰？結果有網友直接爆料「譚松韻結過婚，已經離了」，但有網友跳出來表示，譚松韻瞞婚的消息早傳了不只一次，最早的版本是說她正準備結婚，「每年都會傳一次左右，確實夠結離好幾次的了」，懷疑爆料的真實性，但無論真相為何，這個消息仍是傳了開來，甚至傳到譚松韻耳裡。

對於這件事，譚松韻昨(3/15)親上火線，在微博貼文回應，寫下：「預言家？的確結了又離了，但是又和好了！」，解釋這確實發生在自己身上，但是在戲裡，「不過是羅十一娘，不是譚松韻，晚上一起追錦心似玉哦」，不但巧妙澄清，還宣傳了一波新戲，被讚高招。

(中時新聞網)