36歲大陸男星黃軒外型帥氣，在《羋月傳》中飾演暖男黃歇，以深情形象深植人心，去年7月他在上海被拍和一名女子逛街，隨後透過微博大方認愛，受到外界一片祝福，然而才過半個多月，他卻被直擊和另一名女子互動親密，引發熱烈討論。

黃軒去年遭被大陸狗仔「爆料敲猛的阿飛」爆料，他和一名長髮女子在上海外灘浪漫約會，走在路上時，女方還打了一下他的屁股，而黃軒也在當天發文認愛，粉絲們都興奮獻上祝福，藝人朋友Justin（黃明昊）和喬欣也紛紛直呼，「恭喜軒哥哥哥哥哥」、「恭喜祝福軒哥」。

黃軒去年被拍到和女友在上海約會。(圖/翻攝自微博)

然而日前黃軒又遭直擊，他深夜聚餐完，和好友們在路邊聊天，其中一名身穿白衣的長髮女子，和他的互動特別熱絡，2人有說有笑，在路邊嘻笑打鬧，女方甚至直接勾住男方的手，看起來十分親密，但經過粉絲比對發現，該名女子並不是黃軒先前認愛的正牌女友。

黃軒和長髮女子互動親密。(圖/翻攝自微博)

對於外界瘋猜是否已經分手，黃軒沒有正面回應，但經紀公司所屬工作人員火速闢謠，表示當天是劇組聚餐，「都是關係很好的劇組的朋友，那天好些演員都在場。」極力撇清傳聞，而他也確實剛結束電視劇《山海情》的拍攝，目前正在休養中。

(中時新聞網)