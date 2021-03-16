東港高中12日傳出學生疑似集體食物中毒，出現嘔吐及腹瀉症狀，截至當天中午，就醫人數達164人，輔英醫院急診室湧入不少學生。時代力量屏東黨部主委、神經內科醫師詹智鈞今（16）日在臉書提及此事，透露與學生聊天的內容，指學生指出，聽聞團膳廠商「背後有一些勢力」，讓詹大吃一驚。

詹智鈞表示，下診回家前有時會在輔英醫院旁的小7買晚餐順便用餐，昨天坐他隔壁的是兩個東港高中的女學生。詹向他們表明身分，並詢問同學們上吐下瀉的情況如何，還好嗎？

東港高中傳集體食物中毒事件，學生嘔吐又腹瀉，幾乎躺滿輔英醫院急診室。（資料照／謝佳潾攝）

因屬不同年級，兩名女學生並不了解狀況。詹智鈞問道，營養午餐是否由不同公司提供，同學回答，隔一段時間會互換。至於為何會食物中毒，其中一名學生猜測是食安沒有把關好，另一位學生竟說，「不只是食安問題而已」。

這樣的回答讓詹智鈞好奇追問，「怎麼說呢」，兩名學生表示，食物從做好送到學校，過程都可能有機會被汙染，接著又指出，「聽說廠商背後有一些勢力（突然靜默）」。詹智鈞隨即提了一個名字，他描述同學的反應是「默默的點點頭」。

詹智鈞也問，「妳們覺得是什麼讓人生病？是細菌嗎？還是汙濁的政治」。其中一個同學回答，「我家人說，政治很骯髒，我們也不懂政治」。

因詹也提及該廠商與某議員之關係，《中時新聞網》今上午為此致電該議員服務處詢問，服務處人員表示不便代為回應，相關情況未獲證實。

(中時新聞網)