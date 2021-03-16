曾任職某基金會的蕭姓女輔導員，利用照料受安置的8名未成年男童時，要求男童共浴不得關門，長期拍攝男童共浴的全裸影片，事後有男童上課時無意間說出蕭阿姨指他「年紀小、雞雞卻很大」並遭蕭拍裸照，檢警搜索查扣6張照片，台北地檢署16日依《兒少性交易防制條例》起訴蕭女，並求處重刑，另追究蕭女男友、父母3人滅證罪刑責。

蕭女目前在押，最快今天移送台北地院審理。檢方痛批蕭女犯行惡劣，且在偵查期間，不思如何彌補被害兒童損害，反而隨意砌詞狡飾犯行，甚至於羈押禁見期間透過聯繫家人，介入偵查程序進行，致重要證據滅失，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

起訴指出，蕭女是某社福基金會安置機構的生活輔導員，負責照護院童生活起居，竟於2015年1月至2016年6月間，為8名年僅7歲至11歲的男童洗澡時拍攝裸照。其中2016年6月，蕭女要求4名男童共浴，且不得關門，她站在門口以手機拍攝4人全裸影片。另2016年7月，蕭女要求5名男童共浴，拍攝影片。

2019年10月，該安置機關在舉辦兩性平等課程時，有男童說出他遭蕭女說「年紀小，雞雞卻很大」，並被蕭女拍裸體影片，有老師提出檢舉，社會局通報警方偵辦。

檢警去年11月搜索蕭女，蕭女坦承有為男童拍影片，但只是留做「生活紀錄」，檢方訊後聲押禁見蕭女獲准，但蕭女透過律師接見時，轉知家人「把她在家裡怪怪的東西收好」，蕭女男友找出她的硬碟及手機，蕭女父母分別將硬碟、手機藏在茶葉罐、床下，檢警去年2度搜索蕭女住處，才找出硬碟及手機，找出6張男童裸照。

(中時 )