全聯小編又出新招了！連鎖超市全聯福利中心為了促銷衛生紙，在臉書粉專PO出87張催淚梗圖，並表示有研究指出，大哭一場有益身心健康，趁衛生紙特價的時間大哭還能順便顧錢包及健康，1天內吸引逾4萬人按讚，大批網友說「真的很好哭」，台南巿長黃偉哲也來留言，「想想連呼吸都會胖的台南人」真的會想哭。

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

「全聯福利中心」臉書小編昨天發文，PO出87張催淚梗圖，表示趁衛生紙面紙特價期間哭，顧身心又顧錢包健康，堪稱史上最佳哭哭時機點，「哭不出來的，你可以想想ＯＯＯ」，最後還tag「哭出來的人有福了，哭不出來的人哭哭了，衛生紙面紙特價中」。

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

而全聯小編為了讓大家順利大哭一場，更奉上87張催淚圖，內容像是「想想房租」、「想想股價200時沒有買的台積電」、「想想現在買不起只能想想的你」、「這樣沒沒哭，要不要想想比特幣」；其中還有懷舊梗，「想想魯冰花」、「想想還知道魯冰花的你都幾歲了」、「想想MSN」、「想想登登登」、「想想當時一直在等待登登登的你」，最後寫著「想想你的時間有多珍貴」、「再想想看這篇天文浪費你多少時間」、「全聯衛生紙面紙特價中，現在哭最划算」。

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

全聯小編狂發87張催淚圖，促銷衛生紙。(翻攝自 全聯福利中心FB)

許網友看到最後一張圖後，紛紛表示「想想看完這87張圖的自己是不是87」。(翻攝自 全聯福利中心FB)

該篇PO文引起網友熱烈討論，至目前為止已經吸引逾4萬人按讚，5千7百則留言，紛紛表示：「看到最後真的想哭了，我浪費了5分鐘」、「想想滑了87張照片，到底是為了什麼」，還有人依樣畫葫蘆，「怎麼忘了想想IKEA敦北店」、「想想全聯已經不能報電話號碼」、「想想我業績怎麼起不來」、「想想比特幣為何要那麼早賣QQ」，就連屏東縣長潘孟安也來留言，「想想屏東的美景⋯你就會破涕為笑了」、台南市長黃偉哲也跟上腳步，「想想連呼吸都會胖的台南人」，讓網友們笑回「眼淚擦一擦，肉燥飯再來一碗」、「是職災吧市長！」。

連屏東縣長潘孟安也在全聯小編的PO文底下留言。(翻攝自 全聯福利中心FB)

台南市長黃偉哲也來留言「想想連呼吸都會胖的台南人」。(翻攝自 全聯福利中心FB)

研究指出：大哭一場有益身心健康 （這次的這個研究是真的啦，不信你Google） 趁全聯衛生紙面紙特價期間哭 http://bit.ly/38HCh1U 不只顧身心～還顧錢包健康 堪稱史上最佳哭哭時機點 哭不出來的，你可以想想ＯＯＯ！！！ #全聯衛生紙小學堂 #史上最佳哭哭時機點 #哭出來的人有福了 #哭不出來的人哭哭了 #衛生紙面紙特價中 #面紙擦臉 #衛生紙擦屁屁 由全聯福利中心發佈於 2021年3月14日 星期日

(中時新聞網)