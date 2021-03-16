泰森福瑞(左)奪下WBC重量級冠軍，也是四大聯盟的其中一冠。（美聯社資料照）

重量級拳壇兩大拳王安森尼喬雪(Anthony Joshua)、泰森福瑞(Tyson Fury)終於要正面對決了，美媒ESPN報導兩人已經簽下兩場比賽合約。當今拳壇四大聯盟的重量級冠軍全掌握在兩人手中，喬雪擁有WBA、IBF、WBO腰帶，福瑞則有WBC腰帶，勝者可拿走全部4條腰帶成為「無庸置疑冠軍」。

早年的拳擊缺少大型聯盟，雖然WBA與WBC冠軍都可以自稱為世界拳王，但如果彼此不打一場就無法分出高下。阿里(Muhammad Ali)就是重量級史上最知名的無庸置疑冠軍、他當時還因為拒絕參加越戰，被摘除WBA腰帶，後來他過了巔峰期再靠自己的實力奪回無庸置疑王座。

1983年，第3個大型聯盟IBF成立，於是HBO體育在1986年舉辦「世界大賽」，把3個聯盟的重量級冠軍全拿出來爭奪。該屆大戰的勝者是「鐵拳」泰森(Mike Tyson)，當年他才20歲，他僅兩回合就擊倒WBC拳王而威震體壇，接著他擊敗WBA拳王成為雙冠王。在防衛戰打退挑戰者之後，泰森最後又打敗IBF拳王，囊括3條金腰帶成為無庸置疑冠軍。

2007年，WBO成為第4個大型聯盟，爭奪「無庸置疑冠軍」的難度更大了，必須要取得全部4個聯盟的冠軍才行，至今還無人做到。因此這次喬雪與福瑞之爭必然是世紀對決，不論誰贏都會成為重量級拳壇首位「四大聯盟時代」的無庸置疑冠軍。目前比賽時程未定，候選場地則有沙烏地阿拉伯、新加坡、卡達、中國大陸、杜拜、美國、英國。

(中時新聞網)