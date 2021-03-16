受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾生活型態改變，不僅待在家中時間變長，採買上，也更依賴住家附近的社區型賣場店家，因此，不少超市、賣場業者，例如全聯、家樂福、以及小北百貨等，近來都積極拓點，進而為店面市場，挹注一股活水。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐16日指出，根據實價登錄揭露，高雄去年5月在楠梓區軍校路，「歡樂十七」商辦大樓，1、2樓由全聯承租的店面，面積628坪，被當地「五岳升企業」以9,500萬買下。

另外，去年6月在高雄三民區建工路，小北百貨承租面積245.5坪的華廈1、2樓，被九乘九文具董座以法人「呈相投資」身份，以總價6,783萬購入，而今年的年初，高雄楠梓3C家電賣場的透店，也以2.6億元帶租約出售，台南仁德的生鮮超市店面，以2.46億元易主，顯示賣場加持的大店面，頗受市場青睞。

張旭嵐指出，店面市場的撐盤，與疫情有關，因為，疫情使得民眾生活型態改變，不僅待在家中時間變長，採買上，也更依賴住家附近的社區型賣場店家，因此不少超市、賣場業者，如全聯、家樂福、小北等，近來都積極拓點，造就店面的交易熱絡，並吸引投資進場。

她以全聯承租的楠梓右昌商圈1、2樓店面為例，由於商圈的生活機能成熟，周邊居住人口也很密集，因此，該全聯已在當地穩定經營超過10年，若以當地租賃行情推估，承租金額每月應至少有50到60萬元，換算年投報率約6.3％到7.5％之間，遠高於北部店面平均投報的水平。

台灣房屋愛河之心加盟店東林家福分析指出，大型店面總價高，所以，出手買方大多是看中現成租金收益，或未來土地開發效益；而連鎖量販店家承租店面，多半選發展成熟且穩定的商業或住宅區，有充足的消費人口支撐，承擔房租的能力也好，選擇布局通路的業者，通常一簽就是5到10年的長約，成為房東眼中的穩定好房客，也大大強化了投資人的出手意願。

(工商 )