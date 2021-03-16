綠委高嘉瑜今日於立院質詢表示，外界都在關注是否實施囤房稅，為何政府不做？行政院長蘇貞昌回應「房子上千萬，屋主不會因幾千塊的稅就出售。」高嘉瑜反駁「台北市做囤房稅後房價漲幅減少47.6％」，並表示「現在看來蔡總統過去承諾的房市3箭已全部脫靶。」

高嘉瑜指出，政府現在實施了實價登錄2.0和房地合一稅，但民眾和學者期待的囤房稅沒有實施，居住正義恐淪為空談。

蘇貞昌說，很多事情不是一步可及，囤房到底擁有幾房才算囤房？而台北市的房屋價值又高過其他縣市，且就算提高房屋稅，一年不過增加幾千塊，但一個台北市房屋市價至少上千萬，屋主不會因此出售，政府也擔心一旦實施囤房稅，房東反而漲房租。

高嘉瑜表示，現在有實施囤房稅的地方政府，包括台北市、宜蘭縣、連江縣，而台北市自施行囤房稅起，房價漲幅從14.29％下降至7.84％，減少了47.6％，對6都房價都受到影響，因此外界都認為實施囤房稅，長期來看可以抑制房價。

高嘉瑜指出，即便現在實價登錄2.0、房地合一稅上路，但卻無法讓房價下跌，年輕人還是買不起房。

高嘉瑜說，根據行政院對外的說法，認為實施囤房稅會影響78萬戶租屋族，不曉得這數據是怎麼算的？蘇貞昌回應，是「可能、估算。」至於房屋稅應該多少，各地應該因地制宜，而且稅基也很重要。

高嘉瑜表示，全國歸戶在4房以上者就是78萬戶，這當中有34萬戶是法人持有，既然如此，實施囤房稅就會導致房價上漲的說法令人質疑。

高嘉瑜指出，實施囤房稅後將增加多房持有者的成本，之後政策調整可以「棒子跟胡蘿蔔並進」，內政部一直說要做包租代管，但一直無法落實，若可以想辦法讓囤房屋主釋出房屋或加入包租代管，反而可以讓房價下跌。

高嘉瑜說，蔡總統曾說要做「住宅3箭」，包括8年內興建20萬戶社宅、健全租屋市場、不動產持有稅全面改革，結果現在看來3箭全部拖靶。

高嘉瑜表示，現在政府在打炒房，但健全租屋市場中，包括實價登錄2.0，也沒有把房租放進去，未來應該要納入。而不動產持有稅，包括囤房稅、房屋稅、地價稅、合併課稅，都能讓有恃無恐的屋主，把不需要的多於房子釋出。房地合一只針對短期炒房，但若長期持有的獲利及買賣獲利若高於成本，屋主考量獲利比較高，房價還是不會下跌。

(中時 )