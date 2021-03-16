蘆竹區謝姓農民控訴，南崁地區知名餐廳曾姓老闆在楊梅擁有將近9甲的地，11年前因田地荒廢，交由謝姓農民協助做田，當時也交代謝男，只要把田顧好，全數收入都可以給他，卻因今年休耕補助款雙方談不攏，曾男欲全數領取補償金，並告知往後也不願再和謝男合作，令謝男深感無奈、委屈。

謝姓農民辛勤耕作了11年的田，卻因為休耕補助與地主撕破了臉，他坦言，該知名餐廳的老闆是好友的同學，因擁有9甲的田地，但都長時間的荒廢，才會交由謝姓農民協助耕作，當初也說好只要負責「把田顧好」，田地的收入都可以由謝男領取。

謝男提到，不只損失今年的休耕補助，每年的秧苗補助款也都是由曾姓老闆領取，1年6萬元，10年下來約莫60萬元，2015年也碰到強制休耕，以當時一甲約8萬元計算，共有70多萬，另謝男2019年自費約40萬整修了田埂，但做了僅僅一年就碰上缺水強制休耕，如今曾姓老闆因想把約1百萬的休耕款項全數拿走，告知謝男取消合作關係，未來也不讓他繼續做田，謝男苦言「共損失270萬元」。

「每天來回2小時也不嫌累」，謝男坦言自己住在蘆竹，每天到楊梅做田，連續11年從來不喊累，就算一早就要出門，且來回2小時，還是認份的把工作做好做滿，如今碰上充滿貪念的地主，以往沒拿到的款項都不計較，這次竟告知再也不合作，讓謝男滿腹委屈、求助無門，預計1個月後透過區公所的調解委員會進行調解。

(中時 )