台南市警察局交通大隊54歲黃姓警員今天凌晨3點多被發現在住處輕生，經送台南市立醫院急救後，宣告不治，現場並未發現遺書，據了解，黃有個人情緒障礙及慢性病，父母俱亡、妻多年前離世也無子女，一人獨居，台南市警察局長方仰寧已指示督察室慰問及發動警心行動，協助家屬處理後事。

據了解，該員警疑似在住家的曬衣間輕生，過世後身體吊在住家外牆外，被附近民眾看到後嚇壞報警；台南市交通大隊表示，黃負責拖吊違規車輛業務，昨天上午8到12點執行拖吊勤務、下午1點至5點常訓，6點簽退返家，期間表現正常也無異狀，今天則是輪休，同事聽到噩耗都很訝異。不過，據了解，黃有情緒障礙問題，由於黃的親屬在桃園，警方也已通知黃的家屬南下，協助釐清黃的輕生原因及後續後事辦理。

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