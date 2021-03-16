水情嚴峻，台水公司維持穩定供水努力開源節流。但依水公司統計，台中市漏水率16.8％，六都最高。市長盧秀燕16日強調，乾旱嚴重，任由自來水漏掉相當可惜；台水公司總公司在台中，台中漏水率六都第一水公司要檢討，呼籲台水加強修復，門前事一定要做好。

媒體詢問能源及核電議題。盧秀燕指出，「台中火力發電廠是全國最大的發電廠，3、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算。」

台中市政府和水利署昨天聯合舉辦抗旱演練，市長盧秀燕苦口婆心呼籲民眾一定要共體時艱，節約用水。得知水公司統計全台漏水率，基隆市整年漏水率24.14％，全台最高，台中市漏水率16.8％，排名第4，卻是六都第一。

盧秀燕指出，乾旱嚴重任由自來水漏掉相當可惜，她和市民都感到心痛不捨，台水公司總公司設在台中，台中市漏水率六都最高，水公司要檢討；拜託水公司加強漏水修復工作，別讓珍貴水源白白漏掉，台水門前事一定要做好。

自來水公司強調，中部921大地震，造成地下管線和設備諸多毀損，因此漏水率偏高；水公司每年投入超過10億經費汰換管線，並找美日技術顧問診斷減漏，還透過水壓管理等方式，多管齊下降低漏水率。

(中時 )