敦泰(3545)儘管首季較為保守謹慎，但市場傳出面板驅動IC第二季可望再度喊漲，敦泰2021年營運預計仍將更勝2020年，除IDC領域穩定成長外，也看好車用市場將扮演新一股成長動能，敦泰(3545)近期股價剽悍，已經連續拉出4根漲停板，衝上148.5元。

以產業角度來看，客戶仍有搶貨的情況，第一季晶圓代工產能吃緊，敦泰有做貨源預先調整，預估首季營收仍會相較去年第四季下滑，雖然因為生產成本增加，但敦泰產品售價預調已完成，故2021年出貨依舊優於2020年，且敦泰2021年的晶圓代工產能不會少於2020年，且車用電子造成的排擠效應對於敦泰影響不大，只是敦泰表示，因為下游客戶反應可能有double booking(重複下單)的狀況，所以敦泰對於首季出貨維持較為謹慎的看法。

現階段面板驅動IC供給緊張，傳出有廠商預計在第二季再度調漲報價，藉此敦泰將有望受惠於這波趨勢，順勢搭上漲價潮。

敦泰2月合併營業收入為14.68億元，受惠於客戶對IDC需求熱絡，加上價格持續正向發展，使得敦泰業績表現不受傳統淡季影響，營收月增加8.07%，亦較去年同期大增60.84%。

敦泰IDC已佈局很久，預期in-cell面板將在車用市場複製智慧型手機的模式，滲透率逐年提升，成功打入車廠供應鏈，第一季開始進入MP階段，對於目前車用市場樂觀，有機會扮演敦泰快速成長的新市場領域。

敦泰今年在IDC部分，AMOLED觸控產品獲得更多客戶青睞，出貨放量可期；電容式指紋方面受惠一站式銷售的策略，今年市占率可望有斬獲，敦泰目前手機品牌客戶有小米、Transsion、OPPO和vivo。

另外，敦泰去年與指紋辨識IC大廠神盾(6462)雙邊宣布結盟，合作開發整合觸控、驅動、指紋辨識的三合一產品，但進度正在減緩，主要是因為缺貨所致，LCD面板目前供應短缺，當時要開發是因為怕LCD被OLED取代，想利用LCD剩餘產能，但目前看不到LCD產能有剩，甚至有短缺現象。

(時報資訊)