美國衛生機關高層周一表示，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）在美國所做的新冠疫苗試驗結果已經由獨立監測人員進行審查，可能在一個月左右，也就是在4月取得緊急授權。

獨立監測人員正在分析阿斯特捷利康對美國32,000人進行研究的數據，以確定疫苗的安全性。美國國家衛生研究院（NIH）主任柯林斯（Francis Collins）博士接受媒體訪問時表示，如果結果是正面的，且一切進展順利，美國食藥管理局（FDA）將審查這些數據並發布使用授權。

柯林斯預估FDA需要約3周時間分析這些試驗數據，之後專家諮詢小組將召開會議，並就是否建議授權進行表決。

阿斯特捷利康發言人梅塞爾（Michele Meixell）發布聲明表示：「我們預期很快就能取得美國的第三階段試驗數據，之後將盡快申請緊急使用授權。」

與牛津大學共同開發的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，基於其個別試驗數據，已經獲得歐盟與其他許多國家的使用授權。美國主管機構正在等待當地試驗數據出爐。

不過近來AZ疫苖的負面消息不斷，在丹麥與挪威報告注射該疫苖出現出血與血栓等嚴重副作用後，除了上述兩國之外，冰島、荷蘭、愛爾蘭、義大利、奧地利、德國等，已有十多個歐盟國家決定暫停使用AZ疫苖。

柯林斯在被問及這些問題時表示，他尚未親自看到這些數據，但是歐洲監管機關的聲明讓他「相當放心」，聲明指出這些問題可能是偶發事件，與疫苗無關。

他表示，這麼多人接種，總是會有一些人在接種疫苗時產生血栓，接種疫苗者的血栓發生率是否提高目前「完全不清楚」，他並表示，這些副作用可能是因為對某些與疫苗本身無關的東西有點反應過度。

世界衛生組織一名專家周一表示，他認為血栓報告與AZ疫苗之間沒有關聯，並呼籲民眾不要恐慌。

(時報資訊)